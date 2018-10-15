В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой

Новости Ирака. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинции Басра. Среди пострадавших много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинции Басра. Среди пострадавших много детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, это связано с началом учебного года. Комиссариат потребовал от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.
Ранее, в связи с многочисленными акциями протеста, связанными с ухудшением коммунальной отрасли, правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям выделить около 17 миллионов долларов на восстановление водоснабжения и электросетей.