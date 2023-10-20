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НАТО усиливает контроль над Балтийским морем

20 октября 2023 18:57
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НАТО усиливает контроль над Балтийским морем. Патрулировать территорию будет флотилия из четырех кораблей Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО усиливает контроль над Балтийским морем-1

Кроме того, новые меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты. Для этого задействуют в том числе беспилотники. Решение принято руководством военно-политического блока после утечки на газопроводе между Эстонией и Финляндией. В Хельсинки считают, что повреждение могло быть случайным. А вот в Прибалтике придерживаются другого мнения. Президент Латвии считает, что за аварией стоит Россия. И в случае, если его предположение подтвердится, НАТО следует закрыть Балтийское море для судоходства, считает политик.

# НАТО # Фотофакт

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