НАТО усиливает контроль над Балтийским морем

Кроме того, новые меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты. Для этого задействуют в том числе беспилотники. Решение принято руководством военно-политического блока после утечки на газопроводе между Эстонией и Финляндией. В Хельсинки считают, что повреждение могло быть случайным. А вот в Прибалтике придерживаются другого мнения. Президент Латвии считает, что за аварией стоит Россия. И в случае, если его предположение подтвердится, НАТО следует закрыть Балтийское море для судоходства, считает политик.