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Премьер Саксонии выступил за сокращение числа беженцев, прибывающих в ФРГ

20 октября 2023 18:55
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Германия выстраивает границы гостепреимства. Премьер Саксонии выступил за сокращение числа беженцев, прибывающих в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Саксонии выступил за сокращение числа беженцев, прибывающих в ФРГ-1

Михаэль Кречмер отметил, что ФРГ не в состоянии принять столько переселенцев. На это попросту не хватит ресурсов. В первую очередь материальных. Так, только украинских беженцев в Германию въехало около миллиона. Еще порядка 350 тысяч человек из других стран. Политик выступает за сокращение социальных пособий для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и дальнейшее сохранение пограничного контроля.

# Беженцы # Фотофакт

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