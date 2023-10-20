Премьер Саксонии выступил за сокращение числа беженцев, прибывающих в ФРГ

Михаэль Кречмер отметил, что ФРГ не в состоянии принять столько переселенцев. На это попросту не хватит ресурсов. В первую очередь материальных. Так, только украинских беженцев в Германию въехало около миллиона. Еще порядка 350 тысяч человек из других стран. Политик выступает за сокращение социальных пособий для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и дальнейшее сохранение пограничного контроля.