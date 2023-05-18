НАТО разрабатывает план обороны против России

НАТО разрабатывает обширный план обороны на случай конфликта с РФ, что является таким первым шагом после окончания холодной войны, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

В случае возникновения конфликта с Россией Североатлантический альянс намерен быть наготове к реализации всех возможных сценариев. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

До этого подобные военные планы не рассматривались как необходимые, потому что НАТО была замешана в меньших по масштабам конфликтах, таких как в Афганистане или Ираке. Также Альянс занимается составлением инструкции для своих членов по обновлению вооруженных сил и логистики, чтобы добиться наилучшего развертывания и использования сил.

Согласование военных планов НАТО предполагается на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что документ будет насчитывать тысячи страниц.

Ранее Испанская газета El Pais также сообщила, что Альянс завершает подготовку стратегии реорганизации, предназначенной для оказания противодействия «российской угрозе». Это оценивается как самое серьезное переформатирование со времен холодной войны.