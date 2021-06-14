НАТО не намерена размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования

НАТО не собирается размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Кроме того, организация обязалась не наращивать военные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы основные заявления, прозвучавшие на саммите организации, завершившегося в Брюсселе. Он стал рекордно коротким за почти 20 лет. Лидеры альянса из 30 стран обсудили новую стратегическую концепцию организации на ближайшее десятилетие.

По итогам переговоров страны НАТО сообщили, что готовы на открытый диалог с Россией. Что касается Китая, будут учитываться вызовы, связанные с ростом влияния Пекина. Кроме того, государства Североатлантического альянса заявили о готовности помогать друг другу в случае проведения кибератак против них.