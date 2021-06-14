ЧП в США: в Миннеаполисе машина въехала в толпу демонстрантов, один человек погиб

Новости США. В американском городе Миннеаполис во время акции протеста автомобиль въехал в демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадавших оказались в больнице. Участники демонстрации самостоятельно скрутили водителя, впоследствии его задержали подоспевшие патрульные. Мотивы водителя, совершившего наезд, пока неизвестны. Идет расследование.