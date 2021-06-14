Прямой эфир

ЧП в США: в Миннеаполисе машина въехала в толпу демонстрантов, один человек погиб

14 июня 2021 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском городе Миннеаполис во время акции протеста автомобиль въехал в демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в США: в Миннеаполисе машина въехала в толпу демонстрантов, один человек погиб-1

В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадавших оказались в больнице. Участники демонстрации самостоятельно скрутили водителя, впоследствии его задержали подоспевшие патрульные. Мотивы водителя, совершившего наезд, пока неизвестны. Идет расследование.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Герою подиума всего три года. Посмотрите на этого пекинеса, который выиграл престижную выставку собак в Нью-Йорке
14 июня 2021 14:45

Герою подиума всего три года. Посмотрите на этого пекинеса, который выиграл престижную выставку собак в Нью-Йорке

Кто выиграет? Кот Ахилл предсказал исход матча между сборными Польши и Словакии на ЧЕ
14 июня 2021 14:42

Кто выиграет? Кот Ахилл предсказал исход матча между сборными Польши и Словакии на ЧЕ

Командующий войсками ВВС и ВПВО Беларуси об инциденте с Ryanair: а теперь сложите все эти «случайности»
14 июня 2021 14:22

Командующий войсками ВВС и ВПВО Беларуси об инциденте с Ryanair: а теперь сложите все эти «случайности»