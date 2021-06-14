Герою подиума всего три года. Посмотрите на этого пекинеса, который выиграл престижную выставку собак в Нью-Йорке

Она считается самой престижной в мире. Пес с необычной кличкой оказался лучшим среди более 2 400 других собак 209 пород.

Отмечается, что пекинесы побеждали на конкурсе уже пять раз. Эта выставка была 145-й. Потомки Васаби тоже титулованные чемпионы. Ну а нынешнему герою подиума всего три года.