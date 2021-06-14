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Герою подиума всего три года. Посмотрите на этого пекинеса, который выиграл престижную выставку собак в Нью-Йорке

14 июня 2021 14:45
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Новости США. Пекинес Васаби выиграл Вестминстерскую выставку собак в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герою подиума всего три года. Посмотрите на этого пекинеса, который выиграл престижную выставку собак в Нью-Йорке-1

Она считается самой престижной в мире. Пес с необычной кличкой оказался лучшим среди более 2 400 других собак 209 пород.

Герою подиума всего три года. Посмотрите на этого пекинеса, который выиграл престижную выставку собак в Нью-Йорке-4

Отмечается, что пекинесы побеждали на конкурсе уже пять раз. Эта выставка была 145-й. Потомки Васаби тоже титулованные чемпионы. Ну а нынешнему герою подиума всего три года.

# Животные # Фотофакт

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