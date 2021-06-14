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Кто выиграет? Кот Ахилл предсказал исход матча между сборными Польши и Словакии на ЧЕ

14 июня 2021 14:42
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Кот Ахилл предсказал исход матча между сборными Польши и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Словацкие болельщики футбольного чемпионата Европы будут от этого не в восторге.

Кто выиграет? Кот Ахилл предсказал исход матча между сборными Польши и Словакии на ЧЕ-1

Сборные Польши и Словакии сыграют 14 июня в Петербурге. Перед игрой кот-оракул сделал очередной прогноз в Эрмитаже. Ахилл для перекуса выбрал миску с кормом с изображением флага сборной Польши.

Кто выиграет? Кот Ахилл предсказал исход матча между сборными Польши и Словакии на ЧЕ-4

Ранее кот не ошибся в предсказаниях матчей Турции и Италии, а также Бельгии и России. Окажется ли сегодняшнее предсказание верным? Узнаем вечером.

# Футбол # Фотофакт

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