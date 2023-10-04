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НАТО испытывает дефицит вооружения – склады Альянса опустели

04 октября 2023 19:41
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В НАТО признали, что на Западе заканчиваются запасы вооружений для Украины. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса на Варшавском форуме по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО испытывает дефицит вооружения – склады Альянса опустели-1

Роб Бауэр отметил, что склады стран объединения почти пусты. При этом производственные мощности не увеличиваются. Западные страны оказались не готовы к военным поставкам такого масштаба, отметил Бауэр и призвал модернизировать экономику ряда государств.

# НАТО # Фотофакт

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