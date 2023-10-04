НАТО испытывает дефицит вооружения – склады Альянса опустели

В НАТО признали, что на Западе заканчиваются запасы вооружений для Украины. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса на Варшавском форуме по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В НАТО признали, что на Западе заканчиваются запасы вооружений для Украины. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса на Варшавском форуме по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роб Бауэр отметил, что склады стран объединения почти пусты. При этом производственные мощности не увеличиваются. Западные страны оказались не готовы к военным поставкам такого масштаба, отметил Бауэр и призвал модернизировать экономику ряда государств.