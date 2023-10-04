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В Британии цены на продукты растут быстрее зарплаты – СМИ

04 октября 2023 16:45
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Новости Великобритании. Из-за кризиса стоимости жизни британским семьям приходится менять свои покупательские привычки. К такому выводу пришли эксперты местной газеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии цены на продукты растут быстрее зарплаты – СМИ-1

Специалисты отмечают, что цены на продукты и услуги растут значительно быстрее заработной платы. Поэтому местные домохозяйства устанавливают печальные рекорды. Так, за полгода деньги взаймы для оплаты счетов за электроэнергию взяли примерно 7 миллионов 800 тысяч человек. При этом жители должны государству еще 22 миллиона фунтов стерлингов, столько местные задолжали Королевству за коммунальные услуги.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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