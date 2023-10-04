В Британии цены на продукты растут быстрее зарплаты – СМИ

Специалисты отмечают, что цены на продукты и услуги растут значительно быстрее заработной платы. Поэтому местные домохозяйства устанавливают печальные рекорды. Так, за полгода деньги взаймы для оплаты счетов за электроэнергию взяли примерно 7 миллионов 800 тысяч человек. При этом жители должны государству еще 22 миллиона фунтов стерлингов, столько местные задолжали Королевству за коммунальные услуги.