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Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

04 февраля 2020 09:52
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Новости Китая. Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована за пределами материкового Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге-1

Жертвой опасной болезни стал 39-летний мужчина в Гонконге. Известно, что в прошлом месяце он побывал в эпицентре вируса – городе Ухань.

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге-4

Число жертв эпидемии продолжает расти. Умерли уже 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч. Но есть и успехи. Медикам удалось вылечить более 630 пациентов. Власти Китая разрешили американским специалистам вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения приступить к изучению заболевания.

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Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге-7

Ожидается, что эксперты прибудут в Поднебесную в ближайшие дни. Тем временем, эвакуация из китайской провинции Хубэй продолжается. Сегодня на родину вернулись больше двухсот австралийцев, в том числе десятки детей. Их разместили на острове Рождества, где они проведут 2 недели на карантине. 

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге-10

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге-12

# Коронавирус # Фотофакт

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