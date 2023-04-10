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100 тысяч несчастных случаев за год – профессия строителя признана самой опасной в Германии

10 апреля 2023 20:35
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Новости Германии. В Германии назвали самую опасную профессию. И это не пожарный и не спасатель, а строитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 тысяч несчастных случаев за год – профессия строителя признана самой опасной в Германии-1

По данным местного портала, в 2022 году на производстве погибли более 70 человек, еще десятки тысяч получили травмы. В течение многих лет главы строительных организаций обещали улучшить контроль за охраной труда и техникой безопасности. Но судя по данным статистики, по факту ничего не изменилось. За прошлый год в стране зарегистрировано почти 100 тысяч несчастных случаев.

# Строительство # Новости Германии # Фотофакт

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