100 тысяч несчастных случаев за год – профессия строителя признана самой опасной в Германии

Новости Германии. В Германии назвали самую опасную профессию. И это не пожарный и не спасатель, а строитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местного портала, в 2022 году на производстве погибли более 70 человек, еще десятки тысяч получили травмы. В течение многих лет главы строительных организаций обещали улучшить контроль за охраной труда и техникой безопасности. Но судя по данным статистики, по факту ничего не изменилось. За прошлый год в стране зарегистрировано почти 100 тысяч несчастных случаев.