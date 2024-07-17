Над Украиной заметили самолёт ВВС Британии

В районе территории Харьковской области зафиксирован факт полета учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 ВВС Британии, пишет ТАСС.

Исходя из информации на портале Flightradar24.com, самолет осуществлял движение на уровне около 6 000 метров со скоростью примерно 798 км/ч.

Известно, что 16 июля в 23:00 по московскому времени британский самолет осуществил полет над ДНР и Запорожской областью, потом – над территориями Сумской, Харьковской и Черниговской областей Украины, а далее направился к Одессе.