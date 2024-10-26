Над регионами РФ за ночь уничтожено 17 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО РФ осуществили перехват и ликвидацию 17 БПЛА ВСУ, пишет ТАСС.

Министерство обороны России информировало, что ночью с 25 на 26 октября ВС Украины совершили попытку атаковать объекты, расположенные на территории Российской Федерации. ВСУ применили для данных целей беспилотники самолетного типа.

Уничтожены либо перехвачены 8 БПЛА в районе территории Брянской области, 4 – в небе над Белгородской областью, в районе Курской области – 3 БЛА, над Орловской область – 2, уточнили в ведомстве.