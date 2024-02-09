На Западе прокомментировали смену главнокомандующего ВСУ

Западные медиа отреагировали на смену главнокомандующего ВСУ. Издание Politico назвало Александра Сырского крайне непопулярным среди военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генерал имеет плохую репутацию. По информации издания, за излишнее желание рисковать жизнями своих подчиненных он получил прозвище Мясник. Сырский возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском, где погибло много солдат.

Напомним, накануне Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Залужного в отставку. Сообщается, что руководить военной организацией страны отныне будет новая команда. По мнению ряда экспертов, случившиеся перемены продиктованы необходимостью выработки новой стратегии для украинской армии.