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Байдену не стали предъявлять обвинение о ненадлежащем хранении секретных документов

09 февраля 2024 09:02
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Джо Байден прокомментировал итоги расследования ненадлежащего хранения бумаг, представляющих угрозу национальной безопасности. Американский президент утверждает, что никому их не передавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байдену не стали предъявлять обвинение о ненадлежащем хранении секретных документов-1

Спецпрокурор в итоге не стал предъявлять обвинения, хоть и подтвердил, что Байден хранил документы у себя дома. Также заявлено, что, учитывая состояние мозговой активности президента США, его было бы трудно привлечь к ответственности.

Байден не согласился с тезисом о плохой памяти. В специальном обращении он несколько минут пытался убедить журналистов в своем крепком уме. Правда, уже уходя с трибуны, вспомнил, что что-то забыл и вернулся, чтобы поговорить о конфликте на Ближнем Востоке. При этом перепутал Египет с Мексикой и запамятовал, как зовут премьер-министра Израиля.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

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