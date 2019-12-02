Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

Новости CША. В пустыне американского штата Аризона выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости CША. В пустыне американского штата Аризона выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метель накрыла весь национальный парк Гранд-Каньон, а также ближайшие города. Это необычное явление для данного региона США создало проблемы местным жителям, которые не были готовы к такому повороту событий.
В результате из-за снегопада и сильного ветра оказались повреждены линии электропередачи, повалены деревья. Помимо этого, многие дороги завалило снегом, из-за чего образовались большие пробки.
Полиция призывает местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях.