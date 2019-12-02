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Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

02 декабря 2019 06:31
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Новости CША. В пустыне американского штата Аризона выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель-1

Метель накрыла весь национальный парк Гранд-Каньон, а также ближайшие города. Это необычное явление для данного региона США создало проблемы местным жителям, которые не были готовы к такому повороту событий.

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель-4

В результате из-за снегопада и сильного ветра оказались повреждены линии электропередачи, повалены деревья. Помимо этого, многие дороги завалило снегом, из-за чего образовались большие пробки.

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель-7

Полиция призывает местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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