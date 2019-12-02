В Турине эвакуируют жителей из-за бомбы времён Второй мировой войны

Новости Италии. 10 тысяч человек эвакуировали в итальянском Турине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Местные власти обозначили две зоны безопасности: «красную» пришлось покинуть всем жителям; тем, кто оказался в «жёлтой», запрещено покидать дома.