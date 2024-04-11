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Джо Байден планирует отправить в космос двух японских астронавтов

11 апреля 2024 08:56
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В ходе переговоров в Белом доме президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисидой объявили о том, что японские астронавты будут участвовать в будущих космических миссиях совместно с американцами, в том числе один из них отправится на Луну, сообщает ТАСС.

Это соглашение подчеркивает научное и образовательное сотрудничество между двумя странами. Японское агентство аэрокосмических исследований станет полноценным партнером Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства в рамках соглашения о совместном исследовании Луны.

# Международная политика # Джо Байден

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