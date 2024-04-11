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Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана

11 апреля 2024 08:44
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В Германии программа вооружения может быть сорвана из-за отсутствия денег. Как пишут местные СМИ, с таким заявлением выступил министр обороны ФРГ на закрытом заседании парламента, потребовав от депутатов увеличить военные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана-1

Были озвучены и цифры. В оборонном бюджете из 55 миллиардов евро осталось лишь 500 миллионов, а из специального 100-миллиардного фонда Вооруженных сил германии 99 % уже потрачены или распланированы. И если Минфин не найдет возможность выделить еще как минимум 6,5 миллиарда евро, то немецкая армия останется без современного вооружения. Чтобы убедить депутатов бундестага выделить щедрую сумму, министр прибег к тактике запугивания. Мол, Германия окажется абсолютно безоружной перед лицом исходящей из Востока опасности.

# Международная политика

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