Программа вооружения немецкой армии может быть сорвана

В Германии программа вооружения может быть сорвана из-за отсутствия денег. Как пишут местные СМИ, с таким заявлением выступил министр обороны ФРГ на закрытом заседании парламента, потребовав от депутатов увеличить военные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были озвучены и цифры. В оборонном бюджете из 55 миллиардов евро осталось лишь 500 миллионов, а из специального 100-миллиардного фонда Вооруженных сил германии 99 % уже потрачены или распланированы. И если Минфин не найдет возможность выделить еще как минимум 6,5 миллиарда евро, то немецкая армия останется без современного вооружения. Чтобы убедить депутатов бундестага выделить щедрую сумму, министр прибег к тактике запугивания. Мол, Германия окажется абсолютно безоружной перед лицом исходящей из Востока опасности.