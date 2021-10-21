Новости Испании. На острове Пальма с помощью дронов спасают собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. На острове Пальма с помощью дронов спасают собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха животные оказались в ловушке: среди пожаров, без еды и воды.
Сейчас, закрепляя ведро к дрону, им доставляют питание, однако в будущем планируют пойти дальше. С помощью еды спасатели хотят заманить животных в сеть, прикрепленную к дрону, чтобы вывезти их в безопасное место.
Извержение вулкана продолжается уже больше месяца. С тех пор, в том числе из-за 40 разных землетрясений, разрушено более 2 000 зданий, почти 60 километров дорог, свои дома покинули 7 000 человек.