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На острове Пальма с помощью дронов спасают собак

21 октября 2021 08:37
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Новости Испании. На острове Пальма с помощью дронов спасают собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Пальма с помощью дронов спасают собак-1

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха животные оказались в ловушке: среди пожаров, без еды и воды.  

На острове Пальма с помощью дронов спасают собак-4

Сейчас, закрепляя ведро к дрону, им доставляют питание, однако в будущем планируют пойти дальше. С помощью еды спасатели хотят заманить животных в сеть, прикрепленную к дрону, чтобы вывезти их в безопасное место.  

На острове Пальма с помощью дронов спасают собак-7

Извержение вулкана продолжается уже больше месяца. С тех пор, в том числе из-за 40 разных землетрясений, разрушено более 2 000 зданий, почти 60 километров дорог, свои дома покинули 7 000 человек.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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