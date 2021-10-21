Новости Испании. На острове Пальма с помощью дронов спасают собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха животные оказались в ловушке: среди пожаров, без еды и воды.

Сейчас, закрепляя ведро к дрону, им доставляют питание, однако в будущем планируют пойти дальше. С помощью еды спасатели хотят заманить животных в сеть, прикрепленную к дрону, чтобы вывезти их в безопасное место.