На Китай обрушился очередной тайфун

Новости Китая. Очередной тайфун обрушился на Китай. На этот раз пострадала южная часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода принесла в регион сильный ветер и ливни. В результате затоплены отдельные районы, под воду уходят провинции Хайнань и Гуанси. Оттуда жителей эвакуируют на лодках. Люди пытаются спасти и собственный транспорт, но это удается не всем. Во временных убежищах находится более 4 тысяч человек.