На Кипре самый сильный за всю историю страны пожар. Есть погибшие

Новости Кипра. Четыре человека погибли в результате лесного пожара на Кипре. Это возгорание стало самым сильным за всю историю республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил территорию в 50 квадратных километров в районе города Лимассол. Были эвакуированы восемь общин. Ситуация оказалась настолько критическая, что власти приняли решение запросить помощь из-за границы. Пожарные самолеты работают уже вторые сутки. Площадь возгорания удалось сократить. К слову, на Кипре разжигание огня без разрешения запрещено. За это может грозить лишение свободы на срок до 10 лет или штраф в размере до 50 тысяч евро.