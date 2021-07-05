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В Крыму снова штормовое предупреждение. Из-за сильных ливней из берегов вышла река Бельбек

05 июля 2021 06:44
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Непогода вновь обрушилась на Крым. Из-за сильных ливней из берегов вышла река Бельбек. Один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крыму снова штормовое предупреждение. Из-за сильных ливней из берегов вышла река Бельбек-1

Некоторые пропали без вести. Есть пострадавшие, которые находятся в больнице. В Бахчисарайском районе около 50 домов оказались затоплены. В селе Соколиное сошел селевой поток. На место происшествия направлены спасатели и техника. В Крыму 5 июля синоптики снова объявили штормовое предупреждение.

В июне в регионе уже прошли сильные ливни: выпала трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям. В Ялте был введен режим ЧС.

# Погода # Фотофакт

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