В Крыму снова штормовое предупреждение. Из-за сильных ливней из берегов вышла река Бельбек

Непогода вновь обрушилась на Крым. Из-за сильных ливней из берегов вышла река Бельбек. Один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые пропали без вести. Есть пострадавшие, которые находятся в больнице. В Бахчисарайском районе около 50 домов оказались затоплены. В селе Соколиное сошел селевой поток. На место происшествия направлены спасатели и техника. В Крыму 5 июля синоптики снова объявили штормовое предупреждение.

В июне в регионе уже прошли сильные ливни: выпала трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям. В Ялте был введен режим ЧС.