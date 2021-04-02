На Капитолий совершено нападение. Автомобиль протаранил КПП у здания Конгресса

Новости США. В Вашингтоне комплекс зданий Капитолия закрыт на вход и выход из-за внешней угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель автомобиля протаранил КПП у здания Конгресса США.
Новости США. В Вашингтоне комплекс зданий Капитолия закрыт на вход и выход из-за внешней угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель автомобиля протаранил КПП у здания Конгресса США.
После атаки он выскочил из машины с ножом и напал на полицейских, им пришлось открыть огонь. Правоохранители и нападавший получили ранения и были госпитализированы. Один из правоохранителей и подозреваемый скончались в больнице.
Перекрыты несколько улиц, ведущих к зданию Конгресса. Сотрудники службы безопасности Капитолия сообщили, что считают нападавшего не связанным с какой-либо экстремистской группировкой. К расследованию инцидента подключилось ФБР.