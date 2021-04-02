Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 миллиона рублей за отказ удалять призывы несовершеннолетних на акции протеста

Новости России. Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 миллиона рублей. Компанию наказали за систематические отказы удалять противоправный контент, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о массовых митингах в январе 2021 года. Штрафы вынесены по двум из трех составленных протоколов. В России уже ограничена скорость работы этой соцсети. Если администрация не начнет выполнять требования законодательства, то ресурс могут и вовсе заблокировать.

Ранее по этой же причине были оштрафованы платформы «ВКонтакте» и «Одноклассники». Впереди разбирательства в отношении еще нескольких соцсетей.