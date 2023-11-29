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На границе с Польшей погиб очередной беженец

29 ноября 2023 20:03
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Польша снова продемонстрировала безразличие к жизни людей. На границе погиб очередной беженец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Польшей погиб очередной беженец-1

Накануне польские пограничники с применением физической силы снова вытеснили на территорию Беларуси в Каменецком районе двух граждан Афганистана. Возле калитки мужчины обнаружили еще одного беженца, который находился в крайне истощенном состоянии. По словам иностранцев, польская сторона специально вытеснила его одного, чтобы никто не смог оказать помощь. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако беженец скончался до ее приезда.

# Беженцы # Фотофакт

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