В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии

Новости Дании. Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании. Инцидент произошел на путепроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский автобус, направлявшийся в Копенгаген, столкнулся с грузовым поездом над проливом между датскими островами Зеландия и Фюн. На месте трагедии работает полиция. Мост закрыт для транспорта.