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В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии

02 января 2019 15:02
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Новости Дании. Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании. Инцидент произошел на путепроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии-1

Пассажирский автобус, направлявшийся в Копенгаген, столкнулся с грузовым поездом над проливом между датскими островами Зеландия и Фюн. На месте трагедии работает полиция. Мост закрыт для транспорта.

# Авария # Фотофакт

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