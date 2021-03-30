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Улицы превратились в поле боя. В Мьянме во время беспорядков погибли более 500 человек

30 марта 2021 09:12
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Новости Мьянмы. Число погибших в ходе массовых протестов против военного переворота в Мьянме превысило полтысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Улицы превратились в поле боя. В Мьянме во время беспорядков погибли более 500 человек-1

Такие данные приводят правозащитники местной организации. В списке арестованных с начала демонстраций 2500 жителей. При этом речь идет лишь о тех, кому официально предъявлены обвинения.  

В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме

Улицы превратились в поле боя. В Мьянме во время беспорядков погибли более 500 человек-4

Массовые протесты в Мьянме не утихают уже почти два месяца. Все это время страна находится под контролем военных. Улицы превратились в поле боя. Против демонстрантов применяют водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое огнестрельное оружие.  

Улицы превратились в поле боя. В Мьянме во время беспорядков погибли более 500 человек-7

Регулярно силовики проводят рейды. Повсеместно разыскивают участников протестов, которых удалось идентифицировать по фотографиям и видеофайлам.  

Улицы превратились в поле боя. В Мьянме во время беспорядков погибли более 500 человек-10

Несмотря на критику мирового сообщества, военные отступать не собираются.  

# Акции протеста # Фотофакт

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