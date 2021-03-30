Улицы превратились в поле боя. В Мьянме во время беспорядков погибли более 500 человек

Новости Мьянмы. Число погибших в ходе массовых протестов против военного переворота в Мьянме превысило полтысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мьянмы. Число погибших в ходе массовых протестов против военного переворота в Мьянме превысило полтысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие данные приводят правозащитники местной организации. В списке арестованных с начала демонстраций 2500 жителей. При этом речь идет лишь о тех, кому официально предъявлены обвинения.
В Мьянме не утихают протесты. Семилетнюю девочку застрелили в собственном доме
Массовые протесты в Мьянме не утихают уже почти два месяца. Все это время страна находится под контролем военных. Улицы превратились в поле боя. Против демонстрантов применяют водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое огнестрельное оружие.
Регулярно силовики проводят рейды. Повсеместно разыскивают участников протестов, которых удалось идентифицировать по фотографиям и видеофайлам.
Несмотря на критику мирового сообщества, военные отступать не собираются.