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В Бразилии обрушилась крыша церкви – два человека погибли

31 августа 2024 16:52
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Чрезвычайное происшествие на востоке Бразилии. Как минимум двое человек погибли, еще около 20 пострадали в результате обрушения крыши в церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии обрушилась крыша церкви – два человека погибли-2

Число пострадавших могло быть гораздо выше, в это время в здании находились десятки человек. Они стояли в очереди за продовольствием. Спасатели продолжают разбор завалов. По предварительной информации, людей под ними нет.

В Бразилии обрушилась крыша церкви – два человека погибли-4

Присцила Краузе, вице-губернатор штата Пернамбуку (Бразилия):
Спасательные бригады оказали помощь 17 людям; двое были доставлены в больницу, а остальные получили незначительные травмы. Когда произошло обрушение, несколько человек помогали вытаскивать людей, которые оказались в ловушке, поэтому мы до сих пор не знаем, сколько точно человек было в церкви.

Глава Бразилии уведомлен о трагедии. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

# ЧП

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