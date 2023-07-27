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Global Times: Китай нарастил мощь и сможет ответить на агрессию США

27 июля 2023 09:51
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Китай усилил свои позиции и готов к противостоянию с агрессивной внешнеполитической линией США, отмечается в статье Global Times, пишет РИА Новости.

Отмечается, что отдельные американские политики неправильно трактуют уроки Корейской войны и пользуются ими для введения Вашингтона в заблуждение на внешней арене, что способствует появлению кризисов и военных конфликтов. Однако сейчас положение дел значительно отличается от времен Корейской войны, так как Китай значительно нарастил свою мощь. Следовательно, любые посягательства на интересы КНР в области безопасности и государственного суверенитета будут иметь более тяжелые последствия. В статье подчеркивается также, что Корейская война стала крупнейшим поражением американской армии в истории, и США, похоже, повторяют старые ошибки.

# Международная политика

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