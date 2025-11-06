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Рютте язвительно высказался о выступлениях Путина

06 ноября 2025 10:42
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Рютте язвительно высказался о выступлениях Путина-0

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Бухаресте, что он больше не реагирует на инициативы президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сказано на фоне поручения Путина Совету Безопасности России изучить вопрос о подготовке к возможным ядерным испытаниям.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отметил, что к подобным распоряжениям следует относиться серьезно не только в Вашингтоне, но и в других столицах.

Фото: nato.int

# Международная политика

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