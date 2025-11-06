Рютте язвительно высказался о выступлениях Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Бухаресте, что он больше не реагирует на инициативы президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сказано на фоне поручения Путина Совету Безопасности России изучить вопрос о подготовке к возможным ядерным испытаниям.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отметил, что к подобным распоряжениям следует относиться серьезно не только в Вашингтоне, но и в других столицах.

Фото: nato.int