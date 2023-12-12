Сильные снегопады парализовали дорожное движение в 12 провинциях Китая

Новости Китая. Сильные снегопады стали причиной транспортного коллапса на севере Китая. Непогода парализовала дорожное движение в 12 провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там фиксируют перебои в работе общественного транспорта и возросшее число аварий. Из-за обильных осадков и гололеда приостановлено движение поездов, закрыты школы. В Хэнани ожидается понижение температуры и метель. Ранее в Пекине приостановили движение автобусов и отменили почти 60 авиарейсов.