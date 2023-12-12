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Сильные снегопады парализовали дорожное движение в 12 провинциях Китая

12 декабря 2023 19:50
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Новости Китая. Сильные снегопады стали причиной транспортного коллапса на севере Китая. Непогода парализовала дорожное движение в 12 провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные снегопады парализовали дорожное движение в 12 провинциях Китая-1

Там фиксируют перебои в работе общественного транспорта и возросшее число аварий. Из-за обильных осадков и гололеда приостановлено движение поездов, закрыты школы. В Хэнани ожидается понижение температуры и метель. Ранее в Пекине приостановили движение автобусов и отменили почти 60 авиарейсов.

# Погода # Новости Китая

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