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Музыкант Гарик Сукачёв экстренно доставлен в больницу

29 июля 2023 10:09
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Музыкант Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, пишет РИА Новости со ссылкой на официальную группу в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению, его концерт в Рускеала на хуторе Елка пройдет в неожиданном формате «Народное караоке». Команда артиста проведет концерт, причем вход будет свободным. Деньги за купленные через Ticketscloud билеты будут возвращены в срок до трех рабочих дней. Обладатели билетов, приобретенных на платформах «Кассир», «Кассир – Петрозаводск» и «Яндекс», могут оставлять заявки на возврат денег на соответствующих сайтах.

# Международная политика # Гарик Сукачев

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