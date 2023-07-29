Музыкант Гарик Сукачёв экстренно доставлен в больницу

Музыкант Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, пишет РИА Новости со ссылкой на официальную группу в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению, его концерт в Рускеала на хуторе Елка пройдет в неожиданном формате «Народное караоке». Команда артиста проведет концерт, причем вход будет свободным. Деньги за купленные через Ticketscloud билеты будут возвращены в срок до трех рабочих дней. Обладатели билетов, приобретенных на платформах «Кассир», «Кассир – Петрозаводск» и «Яндекс», могут оставлять заявки на возврат денег на соответствующих сайтах.