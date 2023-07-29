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Обнаружены обломки древнеримского корабля с сотнями кувшинов и амфор. Судну более 2 тысяч лет

29 июля 2023 09:27
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Обломки древнеримского корабля обнаружили у побережья недалеко от итальянской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он перевозил сотни кувшинов и амфор. Они на удивление хорошо сохранились.

Обнаружены обломки древнеримского корабля с сотнями кувшинов и амфор. Судну более 2 тысяч лет-1

Находка – заслуга местной полиции, которая занимается вопросами культурного наследия. По их сообщениям, этому кораблю более 2 тысяч лет. Обнаружили его на глубине около 160 метров.

Обнаружены обломки древнеримского корабля с сотнями кувшинов и амфор. Судну более 2 тысяч лет-4

Длина судна примерно 20 метров, поэтому, чтобы его обследовать, уйдет немало времени. Однако уже сейчас понятно, что переоценить находку невозможно.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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