FIE изменила правила и разрешила не пожимать руки после инцидента между украинкой и россиянкой

Федерация фехтования (FIE) внесет изменения в правила проведения поединков после случая, который произошел между украинской спортсменкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, сообщает РИА Новости.

Инцидент состоял в том, что Харлан не стала пожимать руку Смирновой после ее победы в 1/32 финала, за что украинка была дисквалифицирована с соревнований. Но теперь FIE приняла решение о разрешении заменить традиционное рукопожатие на дистанционное приветствие. Это даст возможность украинцам не приближаться к российским фехтовальщикам, пусть даже они соревнуются в нейтральном статусе.

Ранее, в начале марта 2023 года, Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал международным федерациям разрешить российским спортсменам выступать под нейтральным флагом. После этого Международная федерация фехтования приняла решение о возобновлении участия российских и белорусских фехтовальщиков в международных стартах.