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FIE изменила правила и разрешила не пожимать руки после инцидента между украинкой и россиянкой

29 июля 2023 10:05
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Федерация фехтования (FIE) внесет изменения в правила проведения поединков после случая, который произошел между украинской спортсменкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, сообщает РИА Новости.

Инцидент состоял в том, что Харлан не стала пожимать руку Смирновой после ее победы в 1/32 финала, за что украинка была дисквалифицирована с соревнований. Но теперь FIE приняла решение о разрешении заменить традиционное рукопожатие на дистанционное приветствие. Это даст возможность украинцам не приближаться к российским фехтовальщикам, пусть даже они соревнуются в нейтральном статусе.

Ранее, в начале марта 2023 года, Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал международным федерациям разрешить российским спортсменам выступать под нейтральным флагом. После этого Международная федерация фехтования приняла решение о возобновлении участия российских и белорусских фехтовальщиков в международных стартах.

# Международная политика

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