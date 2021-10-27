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Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае

27 октября 2021 13:05
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Новости Китая. На химическом заводе в Китае прогремел сильный взрыв. Он был такой силы, что был слышен в радиусе 20 километров. Сразу после этого вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае-1

Место ЧП заволокло густым дымом. Само здание оказалось практически разрушенным. Все дороги, ведущие к нему, перекрыты. Удивительно, что обошлось без жертв, сообщается только об одном пострадавшем.

Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае-4

На главный вопрос, почему прогремел взрыв, должна ответить специально созданная комиссия.  

# Взрыв # Фотофакт

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