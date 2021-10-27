Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае

Новости Китая. На химическом заводе в Китае прогремел сильный взрыв. Он был такой силы, что был слышен в радиусе 20 километров. Сразу после этого вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. На химическом заводе в Китае прогремел сильный взрыв. Он был такой силы, что был слышен в радиусе 20 километров. Сразу после этого вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место ЧП заволокло густым дымом. Само здание оказалось практически разрушенным. Все дороги, ведущие к нему, перекрыты. Удивительно, что обошлось без жертв, сообщается только об одном пострадавшем.
На главный вопрос, почему прогремел взрыв, должна ответить специально созданная комиссия.