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Мощный шторм обрушился на Румынию – есть жертвы

01 июля 2026 13:46
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Как минимум один человек погиб при мощном шторме, который обрушился на Румынию. Ураганный ветер срывал крыши домов и валил деревья. Стихия парализовала жизнь столицы страны – Бухареста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм обрушился на Румынию – есть жертвы-2

Там затоплены улицы, остановлено движение транспорта, нарушена работа метро. Непогода затронула более 60 населенных пунктов, повреждены около 400 домов и свыше 500 автомобилей. Без электричества до сих пор остаются около 30 тысяч потребителей. В экстренные службы поступило почти 50 тысяч звонков с просьбой о помощи. Полиция и пожарные были развернуты в нескольких округах для эвакуации жителей из затопленных домов и расчистки завалов. 

# Новости Румынии

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