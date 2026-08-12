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Мощные штормы и торнадо обрушились на США – есть жертвы

12 августа 2026 11:06
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Разрушительный удар стихии в США. Мощные штормы и торнадо обрушились на Средний Запад страны. Известно о двух погибших, среди которых – четырехлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные штормы и торнадо обрушились на США – есть жертвы-2

Больше всего пострадали штаты Индиана и Иллинойс. Ураганный ветер со скоростью под 150 километров в час оставлял после себя руины. Только в городе Портидж полностью уничтожены около 10 жилых домов. В зоне бедствия обесточены более миллиона потребителей. Из‑за упавших деревьев и опрокинутых грузовиков заблокированы ключевые шоссе. А в двух крупнейших аэропортах Чикаго пришлось экстренно приостановить все рейсы. В регионе не прекращаются ливни, объявлена угроза масштабных наводнений.

# США

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