Мощные штормы и торнадо обрушились на США – есть жертвы

Разрушительный удар стихии в США. Мощные штормы и торнадо обрушились на Средний Запад страны. Известно о двух погибших, среди которых – четырехлетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадали штаты Индиана и Иллинойс. Ураганный ветер со скоростью под 150 километров в час оставлял после себя руины. Только в городе Портидж полностью уничтожены около 10 жилых домов. В зоне бедствия обесточены более миллиона потребителей. Из‑за упавших деревьев и опрокинутых грузовиков заблокированы ключевые шоссе. А в двух крупнейших аэропортах Чикаго пришлось экстренно приостановить все рейсы. В регионе не прекращаются ливни, объявлена угроза масштабных наводнений.