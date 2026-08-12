По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП на севере Египта

Как минимум 18 человек погибли и более 30 пострадали в крупном ДТП на севере Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На шоссе на полной скорости столкнулись два пикапа, перевозившие местных аграриев. Один из автомобилей от удара перевернулся. Среди жертв автокатастрофы есть дети – 10, 12 и 14 лет. На место аварии оперативно направили более 40 машин скорой помощи. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства и причины случившегося. Отметим, перевозка людей в перегруженных грузовиках остается распространенной практикой в Египте. По официальным данным, на местных плантациях трудятся около полутора миллионов человек.