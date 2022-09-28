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Моравецкий заявил, что поляков ждёт очень тяжёлая зима

28 сентября 2022 21:00
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Новости Польши. Поляков в этом году ждет очень суровая зима. Об этом 28 сентября заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая на заседании Совета развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моравецкий заявил, что поляков ждёт очень тяжёлая зима-1

Теперь, по его словам, правительству срочно предстоит решить очень трудную задачу – сделать так, чтобы поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электричества и тепла, как можно меньше пострадали. То есть чтобы они избежали энергетической бедности, когда после оплаты коммуналки не остается денег ни на что другое. Правда, по какому пути надо пойти властям, чтобы преодолеть тяжелый энергокризис, премьер не сказал.

# Кризис в ЕС # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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