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62% американцев признались, что испытывают стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне

28 сентября 2022 20:08
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Новости США. Инфляция заставила кардинально пересмотреть свои расходы почти 85 % американцев. Об этом сообщили крупные телеканалы страны, ссылаясь на данные опросов, проведенных социологическими институтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

62% американцев признались, что испытывают стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне-1

71 % считают, что стоимость жизни превышает размер их зарплаты. 57 % респондентов рассказали, что вынуждены искать подработку, чтобы выжить при таком росте цен. 62 % американцев признались, что испытывают стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне и боязни ухудшения их материального положения.

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

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