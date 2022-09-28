Новости США. Инфляция заставила кардинально пересмотреть свои расходы почти 85 % американцев. Об этом сообщили крупные телеканалы страны, ссылаясь на данные опросов, проведенных социологическими институтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

71 % считают, что стоимость жизни превышает размер их зарплаты. 57 % респондентов рассказали, что вынуждены искать подработку, чтобы выжить при таком росте цен. 62 % американцев признались, что испытывают стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне и боязни ухудшения их материального положения.