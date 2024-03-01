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МО РФ: ПВО уничтожила 4 дрона над Белгородской и Нижегородской областями

01 марта 2024 11:13
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Министерство обороны РФ сообщило, что войска ПВО уничтожили один беспилотник над Белгородской и перехватили три беспилотника над Нижегородской областью.  Об этом пишет ТАСС.

Это стало ответной мерой на попытку Киева осуществить террористические акты на территории РФ. При этом мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что в районе подавления беспилотников промышленные объекты функционируют нормально. Дзержинск, находящийся в 30 км от Нижнего Новгорода, является вторым по величине городом в регионе с населением более 200 000 человек.

 

# Международная политика

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