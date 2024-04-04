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МО РФ: 5 беспилотников сбиты за ночь в Белгородской и Тульской областях

04 апреля 2024 08:32
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За ночь средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями. Об этом пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ указали, что три единицы БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью и два – над Тульской. В то же время, по сообщению Министерства региональной безопасности Тульской области, никто не пострадал, а разрушений не было.

ВСУ систематически осуществляют атаки на российские приграничные и центральные области с помощью БПЛА, которые пресекаются средствами ПВО. В пограничных регионах страны сохраняется высокий показатель террористической угрозы.

# Оружие и боеприпасы

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