МО РФ: 5 беспилотников сбиты за ночь в Белгородской и Тульской областях

За ночь средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями. Об этом пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ указали, что три единицы БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью и два – над Тульской. В то же время, по сообщению Министерства региональной безопасности Тульской области, никто не пострадал, а разрушений не было.

ВСУ систематически осуществляют атаки на российские приграничные и центральные области с помощью БПЛА, которые пресекаются средствами ПВО. В пограничных регионах страны сохраняется высокий показатель террористической угрозы.