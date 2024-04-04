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Министр обороны Великобритании Шаппс: мир находится в довоенной эпохе

04 апреля 2024 08:24
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Мир вступил в довоенную эпоху. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет РИА Новости.

Он особо выделил роль Великобритании как одного из главных игроков в НАТО и высказался за активную полемику о перспективах Альянса. Шаппс указал на потребность в укреплении базы поддержки Украины, в увеличении расходов на оборону со стороны членов НАТО и в усилении евроатлантической обороны. 

Он также отметил, что организация не может подвергать риску собственное будущее, разрешая ряду членов Североатлантического альянса не выделять 2% ВВП на оборону.

Шаппс сравнил нынешнюю эру с миром, который был описан в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», и признался, что современная эпоха еще опаснее.

# Международная политика # Грант Шаппс

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