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МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС России

06 марта 2024 13:43
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Международным уголовным судом были выданы ордера на арест двух командующих Вооруженными силами РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Так, согласно документу, командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова подозреваются в совершении «военных преступлений» и «преступлений против человечности» в ходе украино-российского противостояния.

В МУС уточняется, что в данном случае подразумевается осуществление ракетных атак со стороны находящихся под командованием Кобылаша и Соколова сил по украинской электрической инфраструктуре в ориентировочный период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

# Международная политика

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