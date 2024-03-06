МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС России

Международным уголовным судом были выданы ордера на арест двух командующих Вооруженными силами РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Так, согласно документу, командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова подозреваются в совершении «военных преступлений» и «преступлений против человечности» в ходе украино-российского противостояния.

В МУС уточняется, что в данном случае подразумевается осуществление ракетных атак со стороны находящихся под командованием Кобылаша и Соколова сил по украинской электрической инфраструктуре в ориентировочный период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.