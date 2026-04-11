Миссия Artemis II успешно завершилась – экипаж вернулся на Землю

Этот облет Луны стал первым пилотируемым приближением к спутнику за 54 года и поставил рекорд по удалению от Земли – более 406 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космический корабль «Орион», совершивший облет Луны в рамках миссии Artemis II, приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего в штате Калифорния. Четверо астронавтов успешно вернулись на Землю. Ими побит предыдущий рекорд дальности пилотируемого полета, установленный экипажем «Аполлона-13», а было это в далеком 1970 году.