Прямой эфир

Миссия Artemis II успешно завершилась – экипаж вернулся на Землю

11 апреля 2026 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этот облет Луны стал первым пилотируемым приближением к спутнику за 54 года и поставил рекорд по удалению от Земли – более 406 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космический корабль «Орион», совершивший облет Луны в рамках миссии Artemis II, приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего в штате Калифорния. Четверо астронавтов успешно вернулись на Землю. Ими побит предыдущий рекорд дальности пилотируемого полета, установленный экипажем «Аполлона-13», а было это в далеком 1970 году.

На Земле усилилась вибрация, влияющая на самочувствие людей – Daily Mail.

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Первые с начала конфликта переговоры между делегациями Ирана и США стартовали в Исламабаде
11 апреля 2026 16:50

Первые с начала конфликта переговоры между делегациями Ирана и США стартовали в Исламабаде

Axios: несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив
11 апреля 2026 13:55

Axios: несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив

Объявленное Путиным пасхальное перемирие официально началось
11 апреля 2026 13:41

Объявленное Путиным пасхальное перемирие официально началось