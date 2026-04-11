Первые с начала конфликта переговоры между делегациями Ирана и США стартовали в Исламабаде

В Исламабаде стартовали первые с начала конфликта переговоры между делегациями Ирана и США. О начале диалога объявил премьер-министр Пакистана, ранее это подтвердил президент США Дональнд Трамп. Для обеспечения конструктивного взаимодействия сторон пакистанский лидер сначала встретился с главами делегаций по отдельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали самих переговоров в Исламабаде окутаны плотным информационным туманом. Ранее заявлено, что диалог может быть прямой и в то же время также идти через пакистанских посредников. Делегации встречу не комментируют и призвали журналистов опираться на официальные заявления. По оценкам экспертов, переговоры могут продлиться до двух недель.

Ключевые вопросы на повестке дня дискуссий: снятие санкций с Ирана, разблокировка Ормузского пролива, обогащение ядерного топлива, израильская операция в южном Ливане. По мере подготовки к началу переговоров сообщалось о разработанном Ираном плане из 10 пунктов и таком же списке Вашингтона из 15 пунктов. Правда, ни один из них не был официально представлен.

Джей ди Вэнс, вице-президент США:

У нас все еще есть четкие военные, дипломатические и экономические рычаги. Президент Трамп сказал нам пока не использовать эти инструменты и сесть за стол переговоров. Но если иранцы не сделают то же самое, они узнают, что президент Соединенных Штатов не из тех, кто возится.

Диалог еще накануне висел на волоске. Иранцы прибыли в Исламабад с жестким ультиматумом из двух условий, которые нужно выполнить до начала встречи: разблокировка активов и прекращение огня в Ливане. Но уже на старте возникло противоречие. СМИ сообщили о согласии США разморозить средства в Катаре, но Вашингтон это опроверг. Тем не менее иранские представители остались за столом переговоров, и в ответ Тегеран стал пропускать суда через Ормузский пролив. Условия де-факто соблюдаются. Второй пункт формально не выполнен. Израиль продолжает удары по Ливану, называя их ответом на ракетные обстрелы. Тегеран винит США как союзника Израиля. Однако и тут есть подвижка. Вашингтон и Бейрут попросили Израиль снизить эскалацию, дипломаты договорились о встрече 14 апреля в Вашингтоне. Это означает, что, по сути, пункт прорабатывается.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

После неоднократных призывов ливанского правительства начать мирные переговоры с нами, вчера вечером я поручил кабинету министров начать прямые переговоры, чтобы достичь исторического, устойчивого мирного соглашения между Израилем и Ливаном. Новые инциденты в Ормузском проливе стали первой серьезной проверкой диалога. Как сообщают СМИ, несколько кораблей ВМС США прошли через пролив без согласования с Ираном на фоне переговоров. Иранские силы передали делегации в Исламабаде 30-минутный ультиматум. Американское судно остановилось и развернулось. Тем временем Трамп анонсировал «очистку» пролива от иранских мин как услугу ряду стран. Иран назвал это провокацией и пообещал в ответ топить корабли США.