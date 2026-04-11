Объявленное Путиным пасхальное перемирие официально началось

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу, пишет РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Перемирие действует с 16:00 11 апреля до завершения дня 12 апреля.
Москва выражает надежду, что Киев последует этому примеру и остановит боевые действия. Военнослужащие в то же время сохранят готовность пресечь потенциальные провокации от противоборствующей стороны.
По утверждению Владимира Зеленского, Киев будет придерживаться режима прекращения огня.
В 2025 году оборонное ведомство РФ информировало о более 4 900 нарушениях со стороны ВСУ во время пасхального перемирия, которое Киев тогда якобы поддержал.
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