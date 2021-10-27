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Минздрав Украины заявил о катастрофическом увеличении смертности от COVID в стране

27 октября 2021 09:16
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Новости Украины. Минздрав Украины заявил о катастрофическом увеличении смертности от коронавируса в стране. Только за сутки там умерло 743 человека. И ситуация продолжает ухудшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав Украины заявил о катастрофическом увеличении смертности от COVID в стране-1

В центральных больницах Киева уже переполнены все отделения для ковид-пациентов. Не хватает лекарств и даже кислорода. Чтобы исправить ситуацию, в стране ввели обязательную вакцинацию для некоторых госслужащих. Но сама прививочная кампания провалена. По мнению европейских специалистов, в Украине самый низкий на континенте уровень вакцинации и один из самых высоких показателей смертности в мире.  

Минздрав Украины заявил о катастрофическом увеличении смертности от COVID в стране-4

С начала пандемии в стране зарегистрировано около 3 миллионов случаев коронавируса и почти 65 тысяч смертей. Из-за большого числа заражений люди не хотят делать прививки, потому что не верят в их эффективность. А в Минздраве заявляют, что 94 % пациентов, которые сейчас лежат в больницах, не были вакцинированы.  

# Коронавирус # Фотофакт

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