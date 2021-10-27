Минздрав Украины заявил о катастрофическом увеличении смертности от COVID в стране

Новости Украины. Минздрав Украины заявил о катастрофическом увеличении смертности от коронавируса в стране. Только за сутки там умерло 743 человека. И ситуация продолжает ухудшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральных больницах Киева уже переполнены все отделения для ковид-пациентов. Не хватает лекарств и даже кислорода. Чтобы исправить ситуацию, в стране ввели обязательную вакцинацию для некоторых госслужащих. Но сама прививочная кампания провалена. По мнению европейских специалистов, в Украине самый низкий на континенте уровень вакцинации и один из самых высоких показателей смертности в мире.